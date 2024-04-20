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السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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الحكومة: وقف تخفيف أحمال الكهرباء عن الكنائس خلال احتفالات عيد القيامة

رئيس الوزراء، الدكتور
رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي
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صرح المستشار محمد الحصماني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم التنسيق بين الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وكل من وزيرى الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، لوقف تنفيذ خطة تخفيف الأحمال الكهربائية عن الكنائس خلال الأيام التى تشهد احتفال الأخوة الاقباط بعيد القيامة المجيد، وأسبوع الآلام، تيسيراً عليهم خلال فترة الاحتفال.

وفى هذا الصدد، توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالتهنئة للأخوة الاقباط داخل مصر وخارجها بمناسبة الاحتفال بهذه الأعياد، متمنياً دوام التقدم لمصرنا الحبيبة، فى مختلف المجالات.
 

تخفيف الأحمال الكهربائية الكنائس الاقباط