بالصور.. محافظ المنوفية يتفقد مجمع صوامع القمح المعدنية بشبين الكوم

تفقد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية مجمع الصوامع المعدنية بشبين الكوم تزامناً مع انطلاق بدء موسم الحصاد الزراعي للأقماح للوقوف على متابعة انتظام سير العمل ومدى جاهزية استعدادات كافة الصوامع والشون لاستقبال موسم توريد هذا العام ، بحضور اللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد للمحافظة ، الاستاذة هناء عقيلة رئيس حى غرب شبين الكوم ، مديري عموم الرقابة والتجارة الداخلية بمديرية التموين بالمحافظة .

ووسط إقبال كثيف من المزارعين والموردين ، تفقد محافظ المنوفية منظومة العمل واطمأن على انتظام عملية التوريد وعدم وجود أية معوقات ، مشيراً إلي أن هناك متابعات يومية ومستمرة على أرض الواقع لمتابعة إنتظام عملية التوريد وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة أمام المزارعين وذلك حتى الإنتهاء من موسم الحصاد لتحقيق المستهدف تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ، لافتاً أن إجمالي ما تم توريده من أقماح بكافة صوامع وشون المحافظة منذ بدء موسم الحصاد حتي الآن بلغ ما يتجاوز 3700 طن .

وشدد محافظ المنوفية على مديريات التموين والزراعة بالمتابعة والمراقبة اليومية لعمليات استلام محصول القمح وفحصه من قبل اللجان المختصة بذلك على مستوى المحافظة والتأكد من مطابقته لكافة الاشتراطات والضوابط اللازمة لعملية التخزين ، وتذليل العقبات التي تواجه اللجان وتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة، مؤكداً بأن الدولة تولى إهتماماً بالغاً بمحصول القمح ولا تدخر جهداً فى تقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للمزارعين بهدف تحسين المستوى المعيشي والاقتصادي لهم .

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