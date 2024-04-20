"ألف بنت.. ألف حلم".. مشروع للاعبات كرة القدم بالوادي الجديد

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، مشروعا لتنشيط رياضة كرة القدم الخماسية للفتيات تحت شعار " الف بنت..الف حلم" .

أوضح بهاء الدين شوقي، مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد، في تصريح له، اليوم السبت، أن المشروع جرى تنفيذه بمقر مركز شباب قرية " تنيدة" التابعة لمركز بلاط، وذلك في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة بالمرأة المصرية والكرة النسائية لتوسيع قاعدة الممارسة الرياضة للفتيات، ضمن الدور المجتمعي والخدمي الذي تقوم به وزارة الشباب والرياضة، لتشجيع ممارسة الرياضة في كل مكان بصورة مستمرة، حيث يجري التدريب تحت اشراف مدربين متخصصين في مجال كرة القدم.

أضاف مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة، أن المشروع يقام لـ ٥ مراكز على مستوى قطاعات المحافظة، ويستهدف تعليم الفتيات مهارات كرة القدم وكذلك نشر ثقافة اللعبة للفتيات لجميع الفئات العمرية، ويهدف من وراء ذلك، تشجيعهم على ممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة، وذلك لتحقيق أكبر مشاركة لممارسة النشاط الرياضي لما له من أثر سليم وصحي على المرأة، ويجري توفير أدوات التدريب من كرات وأقماع ووسائل رياضية.

المشروع القومى اللقاءات الرياضية للفتيات في خماسي كرة القدم تحت شعار الف بنت ..الف حلم .

تدريب الفتيات على كرة القدم بالوادي الجديد

جانب من مشروع الف بنت الف حلم

مدربون متخصصون في كرة لتدريب الفتيات بالوادي الجديد