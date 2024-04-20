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السبت 20 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

مصرع عاطل على يد زميله في مشاجرة بسبب خلافات مالية بشبرا الخيمة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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لقي عاطل مصرعه في مشاجرة بسبب خلافات مالية مع زميله بشبرا الخيمة، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى ناصر العام، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، فأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم أول شبرا الخيمة، يفيد ورود بلاغًا بحدوث مشاجرة بدائرة القسم ووجود متوفي، فانتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة وبالعاينة والفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول عاطل "توفى إثر إصابته برش خرطوش".

و طرف ثان: عاطل وذلك بسبب خلافات مالية بينهما فقام المتهم الثاني بإطلاق عيار ناري من فرد خرطوش كان بحوزته فأحدث إصابة المتوفي التي أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبط المتهم وبحوزته السلاح المستخدم في الواقعة، وجرى تحرير محضر بالواقعة وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وبالعرض على النيابة تولت التحقيق.

اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية مدير أمن القليوبية مشاجرة بسبب خلافات مستشفى ناصر العام