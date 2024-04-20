الأرصاد: طقس الأحد حار نهارًا ومائل للبرودة ليلًا

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدًا الأحد، حيث يسود طقس حار نهارًا علي القاهرة الكبرى والوجه البحرى و جنوب سيناء وشمال الصعيد وشديد الحرارة علي جنوب الصعيد ودافىء علي السواحل الشمالية وطقس مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد حتي شمال الصعيد ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما يشهد الأحد نشاط رياح علي مناطق من جنوب سيناء علي فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 29 للعظمى والصغرى 16 درجة، وعلى السواحل الشمالية 24 للعظمى والصغرى 16 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 34 للعظمى والصغرى 22 وعلى شمال الصعيد 34 للعظمي والصغرى 17 ، وعلى جنوب الصعيد 37 للعظمي والصغري 21 درجة .