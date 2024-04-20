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السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

"الحشد الشعبي" بالعراق: انفجار قاعدة كالسو العسكرية جاء نتيجة هجوم

انفجار كالسو
انفجار كالسو
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أعلنت قوات الحشد الشعبي في العراق، عن أن انفجار قاعدة كالسو العسكرية كان نتيجة هجوم، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".
وكان انفجار صباح السبت، استهدف قاعدة عسكرية في وسط العراق، تضم قوات من الجيش العراقي وعناصر من الحشد الشعبي تم دمجها في القوات الأمنية العراقية.
وتعرض معسكر كالسو في بابل جنوب بغداد - والذي تتخذه بعض تشكيلات الحشد الشعبي مقرًا لها  لقصفٍ صاروخي في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة

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