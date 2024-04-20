التحريات: سيارة البلوجر «روكا» حطمت السور وسقطت من أعلى كوبري الحرفيين

دلت التحريات الأولية لرجال مباحث القاهرة فى واقعة وفاة البلوجر إسراء روكا، إثر سقوط سيارتها من أعلى كوبري الحرفيين بمنطقة النزهة، أن الحادث تسبب فى تحطم أجزاء كبيرة من الكوبرى.

وأضافت التحريات أن الفتاة كانت تقود سيارتها واختلت عجلة القيادة بيدها واصطدمت بالسور الحديدى وسقطت من ارتفاع كبير بين الكوبرى وكوبرى أخر يمر فى اتجاه أخر.

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، قد تلقت بلاغًا من الأهالى بسقوط سيارة من أعلى كوبرى الحرفيين بدائرة قسم شرطة النزهة وبالانتقال والفحص تبين سقوط سيارة بداخلها فتاة شهرتها "روكا" وتوفيت فى الحال، ويقوم رجال المباحث بسماع أقوال الشهود وإجراء التحريات للوقوف على ملابسات الواقعة.