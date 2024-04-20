«فرح» تعيد الابتسامة لأهالي الصف بعد 4 أيام اختفاء.. ما القصة؟

انتشر خبر تغيب الطالبة "فرح" صاحبة الـ14 عام كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي بكافة منصاتها عقب خروجها قبل 4 أيام لأحد الدروس التعليمية واختفائها في ظروف غامضة.

4 أيام دفعت الجميع من أهالي مركز الصف للبحث عن الفتاة والتي عادت إلي منزلها وسط لحظات من الفرحة التي عاشها الأهالي بعودة الابنة المختفية.

البداية كانت بتلقي المقدم محمد العشري رئيس مباحث مركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة بلاغا بتغيب "فرح" 14 سنة، عقب خروجها لأحد الدروس بالقربة، وبالتزامن مع البلاغ كانت صور الفتاة ومنشورات البحث عنها على مواقع التواصل الاجتماعي قد انتشرت بكثافة مصحوبة بالدعاء بعودتها سالمة لذويها، وبعد مرور 4 أيام تمت إعادة الفتاة لاهليتها وسط حالة من البهجة والفرح التي عاشها الأهالي وجاري الوقوف على أسباب اختفائها.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.