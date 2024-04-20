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السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

وزير الخارجية التركي: حجم التجارة بين القاهرة وأنقرة يقارب الـ8 مليارات دولار

وزير الخارجية التركي
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان
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قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن التعاون بين مصر وتركيا يصب في مصلحة البلدين، ولذلك قررنا تعزيز علاقاتنا بشكل أقوى خلال الفترة القادمة.
وأضاف فيدان، خلال كلمته في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية سامح شكري، أننا ناقشنا الاستعدادات الخاصة باجتماعات مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى، والقضايا الثنائية التعاونية بين البلدين.
ولفت وزير الخارجية التركي إلى أن استثمارات تركيا في مصر تقترب من 3 مليارات دولار، وحجم التجارة بين القاهرة وأنقرة يقارب الـ8 مليارات دولار.

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