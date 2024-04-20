وزير الخارجية التركي: حجم التجارة بين القاهرة وأنقرة يقارب الـ8 مليارات دولار

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن التعاون بين مصر وتركيا يصب في مصلحة البلدين، ولذلك قررنا تعزيز علاقاتنا بشكل أقوى خلال الفترة القادمة.

وأضاف فيدان، خلال كلمته في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية سامح شكري، أننا ناقشنا الاستعدادات الخاصة باجتماعات مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى، والقضايا الثنائية التعاونية بين البلدين.

ولفت وزير الخارجية التركي إلى أن استثمارات تركيا في مصر تقترب من 3 مليارات دولار، وحجم التجارة بين القاهرة وأنقرة يقارب الـ8 مليارات دولار.