رئيس أركان الجيوش الفرنسية: التزام فرنسا وإيطاليا تجاه أمن لبنان وسيادته يظل أولوية

أكد رئيس أركان الجيوش الفرنسية تييري بوركار، خلال لقاء نظيره اللبناني العماد جوزيف عون، وبحضور رئيس أركان الدفاع الإيطالي جيوزيبي كافو دراجون، على أن التزام فرنسا وإيطاليا تجاه أمن لبنان وسيادته يظل أولوية، حسبما ذكر بيان مشترك نشرته وزارة الدفاع الفرنسية اليوم /السبت/.

جاء ذلك خلال لقاء عقد أمس جمع رئيس أركان الجيوش الفرنسية بنظيريه اللبناني والإيطالي، حيث تناولت المباحثات التوترات الإقليمية التي يواجهها لبنان.

وأكد مجددا القادة العسكريون على أهمية العمل الجماعي من أجل وقف التصعيد على طول الحدود اللبنانية الإسرائيلية، وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701.

وشددوا على الدور الأساسي التي تقوم به قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، باعتبارها جهة فاعلة في مجال السلام والأمن وحماية السكان المدنيين في المنطقة، وذلك بالتعاون الوثيق مع القوات المسلحة اللبنانية، ذات السيادة على كامل الأراضي اللبنانية.

كما أكد القادة العسكريون على دعم الجيش اللبناني، الضامن للاستقرار الوطني للبلاد، موضحين أن التزام فرنسا وإيطاليا تجاه أمن لبنان وسيادته يظل أولوية.