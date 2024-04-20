ads
السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

تونس: نقف مع الشعب الفلسطيني في كفاحه العادل لاسترداد حقوقه المشروعة

تونس وفلسطين
تونس وفلسطين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

اعتبرت تونس أن تصويت أعضاء المجلس يكشف بكلّ وضوح مسؤوليّات كلّ الأطراف في هضم الحقوق المشروعة وغير القابلة للتّصرّف للشّعب الفلسطيني.

وأكدت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، في بيان، وقوف تونس الدائم وغير المشروط إلى جانب الشعب الفلسطيني في كفاحه العادل، من أجل استرداد حقوقه المشروعة، التي لن تسقط بالتقادم، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على كل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.

وجددت دعوتها للمجموعة الدّوليّة لمضاعفة مساعيها في سبيل إقرار العضوية الكاملة في المنتظم الأممي لدولة فلسطين.
 

تونس الشعب الفلسطيني القدس الشريف