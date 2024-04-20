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السبت 20 أبريل 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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بالفيديو.. أستاذة طب الأطفال توضح أهمية الكشف المبكر لحديثي الولادة: يجنب الإصابة بإعاقة

طفلة حديثة الولادة
طفلة حديثة الولادة
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تمكنت مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية من فحص 432 ألف طفل خلال الفترة من 2021 وحتى الآن، في إطار المبادرة الرئاسية للكشف عن الأطفال حديثي الولادة.

من جانبها، أوضحت الدكتورة لمياء محسن، أستاذ طب الأطفال، إنَّ المبادرة الرئاسية للكشف عن الأطفال حديثي الولادة تستهدف في الأساس تقليل نسب الأمراض الوراثية، مؤكدة أهميتها وانعكاس هذه الجهود على الصحة العامة للأسر المصرية.

وأضافت «محسن»، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «هذا الصباح»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «هذا الصباح»، مع الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج، والمُذاع على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أنَّ الأمراض الوراثية جزء كبير منها يتسبب في الإعاقة التي تسبب العديد من المساوىء وتشكل ضغط اجتماعي واقتصادي ولها تأثير سلبي كبير على الأسر.

وتابعت: «بعض الأمراض الوراثية يمكن استعاضة العنصر الناقص المتسبب فيها وذلك من خلال الكشف المبكر والفحص أولاً للتشخيص ومعرفة العلاج الأنسب، فعلى سبيل المثال عند اكتشاف مشكلة بالغدة الدرقية لدى الطفل حديث الولادة فيمكن من خلال اعطاءه الدواء أو الهرمون الناقص تجنب إصابته بالإعاقة».

مبادرة الكشف المبكر عن الامراض الوراثية الأطفال حديثي الولادة