حبس المتهم بذبح طفل في شبرا الخيمة

أمرت جهات التحقيق في محافظة القليوبية، حبس المتهم بقتل الطفل "أحمد" في شبرا الخيمة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك بعد أن تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من ضبط المتهم.

وألقت شرطة القليوبية القبض على شخص يدعى "طارق" بتهمة قتل الطفل "أحمد"، خلال اختبائه بأحد الأماكن بجوار مستشفى الدمرداش، وجرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارا من مأمور قسم أول شبرا الخيمة بورود بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة فتى مقتول داخل شقة سكنية بدائرة القسم.

وانتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين أن الجثة لفتى يدعى أحمد محمد سعد، 15 عاما، مقيم منطقة الفيلا بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، عاريا على سرير وبه جرح طعني بالطول بداية من الرقبة إلى نهاية البطن، داخل شقة سكنية بعزبة عثمان دائرة القسم.

وأسفرت التحريات أن المجني عليه مبلغ باختفائه، الاثنين الماضي 15/4/2024، بقسم ثان شبرا الخيمة، وتبين من التحريات أن شخص يدعى طارق قام باستدراج الطفل يوم الاختفاء إلى شقة سكنية استأجرها بعزبة عثمان وقام بذبح الفتى.