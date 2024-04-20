طلب التحريات حول مصرع "بلوجر" سقطت سيارتها من أعلى كوبري بالنزهة

أمرت نيابة النزهة بنقل جثة فتاة تدعي "إسراء روكا" تيك توكر ، لقيت مصرعها إثر سقوط سيارتها من أعلى كوبري الحرفيين بمنطقة النزهة ، إلي المشرحة، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.



وسقطت منذ قليل سيارة من أعلى كوبري الحرفيين بمنطقة النزهة مما تسبب فى وفاة بلوجر .

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من الأهالى بسقوط سيارة من اعلى كوبرى الحرفيين بدائرةقسم شرطة النزهة وبالانتقال والفحص تبين سقوط سيارة بداخلها فتاة شهرتها "روكا" وتوفيت فى الحال، ويقوم رجال المباحث بسماع أقوال الشهود وإجراء التحريات للوقوف على ملابسات الواقعة

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