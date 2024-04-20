شعبة المخابز: غدا تطبيق مبادرة خفض أسعار الخبز السياحي

أعلنت الشعبة العامة للمخابز بأتحاد الغرف التجارية، أن مبادرة خفض أسعار الخبز السياحي تبدأ غدا الأحد بنسبة تتراوح من 30 إلى 45% كما أنه تم مراعاة كسر الجنيه وتكلفة الإنتاج المدخلات لكل نوع.

وقال عبد الله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز، بعد تراجع أسعار الدقيق بنسبة 35% تم تطبيق القرار الخاص بأسعار الخبز السياحي الجديدة.

وأوضح غراب أن سعر رغيف الخبز السياحي وزن 80 جراما بـ150 قرشا ورغيف الخبز وزن 40 جراما بـ 75 قرشا ورغيف الخبز 25 جراما بـ50 قرشا، كما تضمنت أيضا سعر الفينو بـ 100 قرش للرغيف وزن 25 جراما، وبسعر 150 قرشا لرغيف الفينو وزن 50 جراما.

وقال رئيس الشعبة العامة للمخابز إن تراجع أسعار الدقيق استخراج 72% المستخدم في انتاج الخبز السياحي"الحر" والأفرنجي "الفينو" جاء في مصلحة المواطن.

وأكد أن الأسعار الجديدة للخبز المقرر تطبيقها اعتبارا من غد الأحد تراعى التكلفة العادلة للإنتاج وأيضا هامش ربح لأصحاب المخابز السياحية وأيضا حصول المواطن على خبز بسعر عادل دون مغالاة الأمر الذى يؤكد تعاون كل الجهات من أجل تحقيق المصلحة العامة للمواطن وأيضا أصحاب المخابز.

من جانبه قال طارق حسانين رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، أن استقرار سعر الصرف ساهم بشكل كبير في استقرار أسعار السلع الاستراتيجية ومنها القمح ، لافتا الى أن سعر طن الدقيق خلال الفترة ما قبل عيد الفطر بشهر وصل إلى 21 ألف جنيه، و22 ألفا.

وتم عقد اجتماعات مع أعضاء غرفة صناعة الحبوب، وأصحاب المطاحن 72%، وتم التوافق على ألا يتعدى سعر طن الدقيق حاليا لـ 16 ألف جنيه وذلك بهدف توفير الخبز السياحي بأسعار مناسبة وأٌقل بنحو من 30% الى 35% من السعر السائد حاليا لسعر رغيف الخبز السياحي.