نجاح إعادة كف مبتورة لشاب عشريني في مستشفيات جامعة المنوفية

أعلن الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، عن نجاح فريق طبي بقسم جراحة التجميل بالمستشفيات الجامعية في إعادة يد شاب مبتورة للحركة بعد عملية جراحية ناجحة استغرقت ١٠ ساعات.

وأشار الدكتور أحمد القاصد، إلي أن طوارئ المستشفيات الجامعية قد استقبلت شاب يبلغ من العمر 25 عام مصابا بنزيف ويتر بكف احدي يديه، ناتج عن استخدام مقص حراري أثناء عمله بأحد المصانع فى أيام شهر رمضان، وعلي الفور تم اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة ونقل المريض إلى غرفة العمليات وإجراء جراحة ميكروسكوبية دقيقة للمريض تم فيها تثبيت العظام وتوصيل الشرايين والأوردة والأعصاب وإعادة كف اليد المبتور بنجاح، مضيفا أن المريض في حالة صحية جيدة.

ووجه القاصد الشكر للفريق الجراحي مؤكدا أن المستشفيات الجامعية تضم العديد من الكوادر الطبية المتميزة في جميع التخصصات الطبية.

من جانبه، أشاد الدكتور محمد النعماني عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات بالمستوى المتقدم لأعضاء هيئة التدريس بقسم جراحة التجميل الفريق الجراحى برئاسة الدكتور محمد مجاهد رئيس قسم التجميل، كما وجه عميد الكلية الشكر للفريق الجراحي من الأطباء والتمريض لما بذلوه من جهد لإنقاذ المريض، مشيرا إلي أن الفريق الجراحي ضم الدكتور عبد الله الطملاوي استشاري جراحة التجميل، ود. الزهراء يحيى، د. محمد جوهر ، د. أحمد نادي ،د بولا ناجي، د. أحمد أشرفد محمد طاهر أخصائيين وأطباء مقيمين جراحة التجميل، كما ضم فريق التخدير د. مروة عبدالمنعم استشاري التخدير، د. أنس بكر أخصائي تخدير، د. رغدة جمال أخصائي تخدير، د. رانيا طبيب مقيم، د. مروة طبيب مقيم.

كما أكد الدكتور محمد صبري المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية، أن جراحات التجميل من الجراحات الدقيقة التى تحتاج إلي مهارات متقدمة، مشيدا بما يمتلكه القسم من خبرات وأجهزة طبية دقيقة، مضيفا أن المستشفيات الجامعية تسعى دائما الي للتطوير وتدريب الأطباء ومقدمي الخدمة الطبية لتقديم خدمة طبية بجودة عالية.