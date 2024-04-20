الاستعلام عن الحالة الصحية لثلاثيني شرع طالب فى قتله بأكتوبر

تباشر النيابة العامة بأكتوبر التحقيقات مع طالب يحمل جنسية دولة عربية لاتهامه في الشروع بقتل ثلاثيني يحمل جنسية دولة عربية أخري طعنا بسلاح أبيض بسبب خلافات على ممارسة الشذوذ بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر.

واستعلمت النيابة عن الحالة الصحية للمصاب كما طلبت التحريات حول الواقعة

البداية بتلقي المقدم محمد داود رئيس مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفي تفيد باستقبال أحد الأشخاص 30 سنة مصاب بـ4 طعنات نافذة بالظهر والرقبة والرأس يحمل جنسية دولة عربية وادعاء تعدي آخر ومقيم بدائرة القسم.

وبالإنتقال والفحـــص وعمل التحريات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة طالب 16 سنة يحمل جنسية دولة عربية أخري، بسبب وجود علاقة شذوذ بين المجني عليه والمتهم وقيامهما بممارسة الشذوذ معا وعند طلب المتهم الممارسة مرة أخري رفض المجني عليه فقام المتهم بالتعدي عليه بسلاح أبيض سكين محدثا اصابته.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلي ديوان القسم وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.