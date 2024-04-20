العراق: مقتل منتسب بالحشد الشعبي وإصابة 8 آخرين إثر انفجار في قاعدة (كالسو) ببابل

أكدت خلية الإعلام الأمني العراقي، مقتل منتسب في الحشد الشعبي وإصابة 8 آخرين من بينهم منتسب في الجيش العراقي، في انفجار وحريق داخل قاعدة (كالسو) شمالي محافظة بابل.

وذكرت الخلية - في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم /السبت/ - أنه "في الساعة الواحدة بعد منتصف ليلة أمس، حدث انفجار وحريق داخل معسكر (كالسو) شمالي محافظة بابل على الخط الدولي، الذي يضم مقرات لقطعات الجيش والشرطة وهيئة الحشد الشعبي؛ مما أدى إلى مقتل أحد منتسبي هيئة الحشد الشعبي وإصابة 8 آخرين من بينهم منتسب من الجيش العراقي بجروح متوسطة وطفيفة".

وأوضحت أن الدفاع المدني في بابل والجهات الساندة، بذلوا جهودًا كبيرة وإجراءات سريعة وتعزيزات منعت امتداد الحريق لمسافات أبعد، وتمكنت من السيطرة عليه بوقت قياسي، مؤكدة أنه تم تشكيل لجنة فنية عليا مختصة من الدفاع المدني والصنوف الأخرى ذات العلاقة لبيان أسباب الانفجار والحرائق في موقع ومحيط منطقة الحادث.

وأشارت الخلية إلى أنه من خلال المعطيات الأولية وتدقيق المواقف والبيانات الرسمية، فقد صدر بيانان من قوات التحالف الدولي في العراق والناطق الرسمي للبنتاجون يشيران إلى عدم وجود أي نشاط جوي أو عمل عسكري في عموم بابل، فيما أكد تقرير قيادة الدفاع الجوي العراقي ومن خلال الجهد الفني والكشف الراداري عدم وجود أي طائرة مسيرة أو مقاتلة في أجواء بابل قبل وأثناء الانفجار.

وكانت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" نفت تنفيذ قواتها قصفا على قاعدة عسكرية تستخدمها قوات تابعة للحشد الشعبي جنوبي بغداد.