حصار لليوم الثالث على التوالي.. آخر مستجدات الأوضاع بمخيم "نور شمس" بالضفة الغربية

كشفت ولاء السلامين، مراسلة القاهرة الإخبارية، آخر المستجدات حول اقتحامات جيش الاحتلال لعديد من المخيمات، مؤكدة استمرار العملية العسكرية لمخيم نور شمس لليوم الثالث على التوالي.

وقالت خلال مداخلة عبر "القاهرة الإخبارية": "هناك تفجير لبعض المنازل والمخازن، ومداهمة عدد كبير من المنازل الفلسطينية داخل المخيم، الآن هو حصار كبير لليوم الثالث على التوالي للمخيم دون دخول أو خروج".

ولفتت إلى أن حصار مخيم نور شمس أسفر عن انقطاع دخول المواد التموينية مثل حليب الأطفال حيث جاء هذا الاقتحام فجأة دون أخذ المواطنين احتياطاتهم، موضحة أن هذه هي المرة الثانية الذي يقع فيها "نور شمس" لحصار وعلى أيام متتالية.

وتابعت: "الآن مايجري في مخيم "نور شمس" تجريف للبنية التحتية، والحديث يدور عن أكثر من 5 شهداء في ظل منع وصول سيارات الإسعاف لنقل جثامينهم أو حتى المصابين، علاوة على احتجاز عدد من طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني أمس".

وواصلت: "تحقيق لعشرات الفلسطينيين من كبار سن وأطفال وشباب والنساء، لاستجوابهم ولازالت الأعداد التي تم اعتقالهم علامة استفهام لأن قوات الاحتلال لا تلقي أي معلومات عن الأسرى والمعتقلين".