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السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

"تعليم القاهرة": الإجازات الرسمية لا تمنع استمرار امتحانات الفصل الدراسي الثاني

أيمن موسى مدير مديرية
أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة
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تنطلق امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي  ٢٠٢٤/٢٠٢٣
لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية  خلال الفترة من ٨ مايو إلي ٢٣ مايو ٢٠٢٤ .

أكد أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة،  أن امتحان مواد المستوى الرفيع لطلاب الصف الثالث الإعدادي، تعقد يومى الاثنين والثلاثاء 29،30  ابريل الحالي، لافتًا إلى  استمرار امتحانات نهاية العام حتى لو تعارضت مع إجازة رسمية.

ويؤدى طلبة وطالبات الصف الرابع والخامس الابتدائي وما يعادله امتحانات نهاية العام في الفترة من الأربعاء ٨ مايو  حتى الاثنين  ١٣ مايو

وامتحانات طلاب الصف السادس الابتدائي وما يعادله ستكون في الفترة من الأربعاء ٨  مايو حتى الاثنين ١٣ مايو  .

وامتحانات الصف الأول الإعدادي العام والرياضي وما يعادله فى الفترة من الأربعاء ٨ مايو حتى الثلاثاء  ١٤ مايو .

وامتحانات الصف الثاني الاعدادي العام والرياضي وما يعادله الأربعاء ٨ مايو حتى الثلاثاء  ١٤ مايو .

وامتحانات النقل الإعدادي المهني وما يعادله  من الأربعاء ٨ مايو حتى الثلاثاء  ١٤ مايو .

وامتحانات النقل للتعليم الفنى من الأربعاء ٢٠٢٤/٥/٨ حتى الثلاثاء ٢٠٢٤/٥/٢١ .

وامتحانات النقل للتعليم الثانوي العام من الأحد ٢٠٢٤/٥/١٢ إلى الخميس ٢٠٢٤/٥/٢٣ .

وامتحانات الإعدادية العامة والرياضية والصم والمكفوفين والمهنية من الخميس ١٦ مايو حتى الأربعاء ٢٢ مايو  .

 

 

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