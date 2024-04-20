مقتل شخصين في مقاطعة "بيلجورود" الروسية جراء قصف من مسيرات أوكرانية

أعلن حاكم مقاطعة "بيلجورود" الروسية المجاورة لأوكرانيا، فياتشيسلاف جلادكوف، أن شخصين لقيا حتفهما نتيجة إسقاط عبوتين ناسفتين من طائرات مسيرة فوق قرية "بوروز"، مشيرا إلى اندلاع حريق في أحد المنازل وتعرض منزل آخر لأضرار بالغة.

وقال جلادكوف في بيان عبر "تلجرام"، بحسب وسائل إعلام روسية اليوم السبت:" لقد تعرضت قرية بوروز بمنطقة جرايفورونسكي الحضرية لهجوم من قبل القوات المسلحة الأوكرانية بواسطة طائرات مسيرة، ونتيجة لإطلاق عبوتين ناسفتين اشتعلت النيران في مبنى سكني خاص وقتل مدنيين اثنين".

وأضاف حاكم مقاطعة "بيلجورود":" حسب المعطيات الأولية بعدما سقطت العبوات الناسفة، احترق مبنى سكني خاص وحظيرة بالكامل وأصيب مبنى سكني آخر بأضرار بالغة".

وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلجورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف بجانب شبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيّرة والصواريخ.