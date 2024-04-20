 القليوبية تستقبل 1765 طن قمح من محصول 2024

شهدت محافظة القليوبية انطلاق موسم حصاد القمح، حيث تم توريد 1765 طن و899 كيلو جرام من القمح للصوامع والشون والبناكر حتى الآن.

وأكد عيد عبد الله أبو زيد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، على انتظام عملية توريد القمح، مشيرًا إلى أن المتابعة مستمرة على أرض الواقع لضمان التيسير على المزارعين.

شدد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، على أهمية توريد القمح للحفاظ على الصالح العام، مؤكدًا على تقديم كافة التسهيلات للمزارعين.

أشار المحافظ إلى أهمية تأمين الصوامع والشون، وتذليل كافة المعوقات لضمان استلام أكبر كمية من القمح، مشيرًا أنه يتم صرف مستحقات المزارعين في مدة أقصاها 48 ساعة، مع اختلاف السعر حسب درجة نقاوة القمح.

وبلغ إجمالي المساحة المزروعة بالقمح في القليوبية 19000 فدان، مع اتباع آليات محددة لتوريد القمح تشمل فحص النقاء والجودة.