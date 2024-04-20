الأرصاد تحذر من موجة حارة مصحوبة برياح مثيرة للرمال

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم السبت، الموافق 20 أبريل حتي الخميس 25 ابريل 2024، حيث يشهد السبت 20 ابريل 2024، طقس حار نهارًا على اغلب الانحاء ودافئ على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب الصعيد ومائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، وشبورة مائية على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجة البحرى ووسط سيناء، ونشاط رياح على مناطق من الوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

كما يشهد الاحد 21 ابريل ، نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

ويشهد يوم الاثنين 22 ابريل، نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجة البحرى وتكون مثيرة للرمال والاتربة علي اقصي الغرب على فترات متقطعة.

واوضحت الارصاد انه بداية من الثلاثاء 23 ابريل الي الخميس 25 ابريل سيكون هناك ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة على كافة الانحاء ليسود طقس شديد الحرارة نهارا ومعتدل ليلا.



كما يشهد الثلاثاء 23 ابريل، نشاط رياح مثيرة للرمال والاتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجة البحرى وشمال الصعيد تؤدي الي تدهور الرؤية الأفقية على السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية.

ويشهد الاربعاء 24 ابريل نشاط رياح مثيرة للرمال والاتربة على مناطق من الصحراء الغربية على فترات متقطعة واتربة عالقة على اغلب الانحاء.

ويشهد الخميس 25 أبريل، ونشاط رياح مثيرة للرمال والاتربة على مناطق من محافظة الوادي الجديد وشمال الصعيد على فترات متقطعة ، واتربة عالقة على اغلب الانحاء

وتتراوح درجات الحرارة علي القاهرة الكبرى والوجة البحرى من 32 الي 37 درجة للعظمي والصغري من 20 الي 16 درجة.