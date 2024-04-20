بالفيديو.. خبير تكنولوجيا معلومات يكشف الفرق بين الهاكر والأمن السيبراني

كشف محمد عزام، خبير تكنولوجيا المعلومات، الفرق بين الهاكر والأمن السيبراني، موضحًا أن الهاكر وهو عبارة عن لص يريد سرقة المعلومات، أما الأمن السيبراني هو طريقة الدفاع.

وأضاف محمد عزام، خلال لقائه مع أحمد دياب مقدم برنامج «صباح البلد»، والمذاع على قناة صدى البلد، أن الكثير من الدول تلجأ إلى استخدام الأمن السيبراني كوسيلة لتأمين والردع لحماية أنظمتها من الاختراق.

وتابع: مع التطور الكبير في وسائل التكنولوجية أصبح هناك مرونة للأشخاص لاستخدامها في صناعة محتوى المحتوى المزيف او المضلل.

وأوضح محمد عزام، أن الوعي البشري يعد من الوسائل التي يمكن من خلالها التصدي للمعلومات المزيفة أو التي يتم صناعتها بوسائل الذكاء الاصطناعي.