حرس الحدود الأوكراني يستهدف زورقا عسكريا روسيا جنوب البلاد

أكدت قوات حرس الحدود الأوكرانية، أنها استهدفت زورقا عسكريا تابعا للقوات الروسية في جنوب البلاد، وذلك باستخدام طائرات دون طيار.

وذكر بيان حرس الحدود الأوكرانية - حسبما أفادت وكالة أنباء "يوكرين فورم" اليوم /السبت/ - أن القوات المتواجدة في إحدى المناطق الجنوبية قامت بمطاردة قارب يحمل جنودًا روس واستخدموا طائرات انتحارية بدون طيار لتدمير الهدف بشكل فعال.

وفي وقت سابق.. دمرت وحدة حرس الحدود التابعة لمشغلي الطائرات بدون طيار مركبة روسية لإزالة الألغام ومحولًا كهربائيًا في الجزء المحتل من منطقة خاركيف.