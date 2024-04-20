الكنيسة الأرثوذكسية تشارك بمؤتمر حوار الأديان بالقدس

شاركت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالقدس فى مؤتمر الحوار بين الاديان بعنوان (سلامى أعطيكم )وقد أناب الانبا انطونيوس مطران الكرسى الاورشليمى والشرق الادنى القمص مكسيموس الاورشليمى حضورا عنه .

الجدير بالذكر عقد امس الجمعة مؤتمر “سلامي أعطيكم” في القدس، بدعم من الحكومة الروسية، وبرعاية البطريرك ثيوفيلوس الثالث، بطريرك القدس وسائر أعمال فلسطين والأردن، وبمشاركة سيرجي شيريمين، وزير حكومة مدينة موسكو ورئيس إدارة العلاقات الخارجية والاقتصادية والدولية،والشيخ موفق طريف، السفير الروسي أناتولي فيكتوروف، إضافةً إلى القنصل د. أمين صفية وعدد من الشخصيات الدينية والوطنية.

وألقى البطريرك كلمة المؤتمر حيث اكد على أهمية تحقيق الاستقرار والوئام على اسس العدل في زمن الشك وعدم الاستقرار، مشدداً على أهمية القدس كمركز للخير والمصالحة. واستشهد بآيات من الكتاب المقدس لتأكيد الأبعاد الإلهية والإنسانية للسلام، ودعا إلى التعاون الدولي لوقف التصعيد وتعزيز المصالحة.

وقد أشار بطريرك القدس إلى الدور البارز الذي تقوم به روسيا في المنطقة، معرباً عن أمله في استمرار دعمها لجهود الاستقرار والتهدئة. وختم كلمته بالمناشدة لتكاتف الجهود لتحقيق السلام والاستقرار.

وأثنى المشاركون في المؤتمر على الحاجة الملحة للعمل المشترك والمستمر نحو خير البشرية بعيداً عن النزاعات والحروب، معبِّرين عن تطلعهم إلى إيصال صوت السلام الصادر من القدس إلى جميع أنحاء العالم.

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