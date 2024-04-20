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السبت 20 أبريل 2024
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فضائيات

بالفيديو.. عضو التحالف الوطني يكشف مستجدات عملية إرسال قوافل المساعدات إلى غزة

هاني عبد الفتاح
هاني عبد الفتاح
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قال هاني عبدالفتاح، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي، إنَّه تم الانتهاء من المرحلة الثالثة للقافلة السادسة المتجهة إلى غزة والتي أطلقها التحالف في عيد الفطر المبارك، متوجهاً بالشكر إلى كافة مؤسسات العمل الأهلي والتحالف الوطني.

وأضاف «عبدالفتاح»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «هذا الصباح»، مع الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج، والمُذاع على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أنَّ التحالف نجح على مدار 48 ساعة في التحضير للقافلة التي ضمنت 74 شاحنة لتنطلق المساعدات العاجلة لدعم أهالي غزة، موضحاً: «نحن دائمي التواصل مع سكان القطاع للوقوف على احتياجاتهم والأولويات، سواء مواد غذائية أو أدوات وأجهزة طبية وسيارات إسعاف، ومحاولة تلبيتها قدر الإمكان».

وتابع: «نشكر التحالف الوطني الذي استطعنا كمؤسسات مجتمع أهلي نعمل تحت مظلته، القيام بهذا الدور الكبير في تجهيز قوافل مساعدات لأهالي غزة، وحتى أمس أرسلنا قافلة وجاري تجهيز أخرى ستنطلق بعد غد الإثنين».

أعضاء التحالف الوطني إدخال المساعدات إلى قطاع غزة