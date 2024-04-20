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السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

حركة نشطة.. تداول 12 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر عن حركة نشطة في موانئها اليوم، حيث تواجد 7 سفن على الأرصفة، وتم تداول 12 ألف طن من البضائع العامة والمتنوعة، و655 شاحنة و615 سيارة وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1955 راكب.

وشهدت حركة الواردات 4500 طن بضائع، و359 شاحنة و595 سيارة، بينما شملت حركة الصادرات 7500 طن بضائع، و296 شاحنة و20 سيارة.

تفاصيل حركة الموانئ:

ميناء سفاجا:

يستعد لاستقبال السفينة "بوسيدون اكسبريس"، وشهد أمس استقبال العبارة "أمل" ومغادرة السفينتين "بوسيدون اكسبريس" و "أمل"

ميناء نويبع:

شه ميناء نويبع تداول 2575 طن بضائع و235 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) ل4 سفن.

ميناء بورتوفيق:

يستعد لاستقبال السفينة "درة جدة" التي تحمل 470 سيارة بوزن 940 طن قادمة من جدة، وشهد أمس مغادرة السفينة "SEA WAVE1".

المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر بضائع عامة ومتنوعة هيئة موانئ البحر الاحمر ميناء سفاجا