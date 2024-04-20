كوريا الشمالية تختبر صاروخا جديدا مضادا للطائرات

أعلنت كوريا الشمالية، اليوم السبت، عن إجرائها اختبار قوة لرأس حربي كبير للغاية لصاروخ "كروز"، فضلا عن إجرائها تجربة إطلاق صاروخ جديد مضاد للطائرات في البحر الغربي للبلاد.

وأوضحت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن إدارة الصواريخ أجرت اختبار قوة لرأس حربي كبير جدًا مصمم لصاروخ "كروز" الاستراتيجي "هواسال-1 را-3"، واختبار إطلاق صاروخ "بيولجي-1-2" الجديد المضاد للطائرات في البحر الغربي لكوريا بعد ظهر أمس /الجمعة/.. مضيفة أنه تم تحقيق هدف معين من خلال الاختبارات.

وأفادت إدارة الصواريخ بأن هذه الاختبارات جزء من الأنشطة المعتادة للإدارة ومعاهد علوم الدفاع التابعة لها للتطور السريع للتقنيات في مختلف الجوانب مثل الأداء التكتيكي والفني وتشغيل أنظمة الأسلحة من النوع الجديد.

وذكرت الوكالة "أن الاختبارات لا علاقة لها بالوضع المحيط"، ولم تقدم أي تفاصيل أخرى مثل مدى الطيران.