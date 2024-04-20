وسام أبو علي يقود هجوم الأهلي بالتشكيل المتوقع أمام مازيمبي بدوري أبطال إفريقيا

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر على تشكيل الفريق لمواجهة مازيمبي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر له اليوم السبت في الثالثة عصرًا.

ومن المتوقع أن يخوض الأهلي المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع، محمد هاني، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، علي معلولخط الوسط، احمد نبيل كوكا، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة

خط الهجوم، بيرسي تاو، رضا سليم، وسام أبو علي

تقام مباراة الإياب بين الفريقين باستاد القاهرة الدولى فى التاسعة مساء الجمعة المقبل 26 أبريل، ويتأهل الفائز من مباراتي الأهلي أمام مازيمبي الكونغولي لمواجهة الفائز من مباراتي الترجي التونسي أمام ماميلودي صن داونز، في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقررت لجنة الحكام بالاتحاد الافريقى إسناد مباراة الأهلى ومازيمبى للحكم البوروندي باسيفيك ندابيها وينيمانا، ويعاونه جيرسون إيميليون دو سانتوس من أنجولا مساعد أول وإريك ايمافو من بنين مساعد ثاني، والبنيني لويس ديجندو حكم رابع.

وسبق وأدار باسيفيك مباراة واحدة للنادي الأهلي في البطولة القارية من قبل، وهي نهائي نسخة 2021 أمام كايزر تشيفز، وفي المقابل يتواجد الحكم الغاني دانيال لاريا في غرفة تقنية الفيديو، ويعاونه الحكمة الرواندية سليما ميكونسانجا.

وافتتح الأهلى مشواره بالنسخة الحالية لدوري أبطال إفريقيا بتخطى عقبة سانت جورج الإثيوبى ذهاباً بثلاثية دون رد وإياباً برباعية دون رد، ثم حقق المارد الأحمر انتصاراً بثلاثية دون رد على ميدياما الغانى فى أول جولة من دور المجموعات باستاد السلام، ثم واجه يانج أفريكانز التنزانى فى ملعبه وتعادل بهدف لكل فريق ثم تعادل مع شباب بلوزداد الجزائرى سلبياً فى القاهرة ثم واجه شباب بلوزداد بالجزائر وتعادل سلبياً ثم واجه ميدياما الغانى وفاز عليه بهدف دون رد ثم فاز على يانج افريكانز التنزانى بهدف دون رد ليحتل صدارة مجموعته ثم فاز على سيمبا بهدف دون رد ذهاباً في ربع نهائي البطولة ثم فاز إياباً بهدفين دون رد.

في المقابل، افتتح مازيمبى مشواره بدوري الابطال الافريقى بتخطى عقبة نياسا بيغ بولتس بطل مالاوى بالفوز ذهاباً بهدف دون رد وإياباً برباعية دون رد ليتأهل لدور المجموعات الذى أفتتح مشواره فيه بالخسارة من بيراميدز بهدف دون رد ثم فاز على صن داونز بهدف دون رد ثم تعادل مع نواذيبو الموريتانى سلبياً ثم فاز على بطل موريتانيا بهدفين دون رد ثم فاز على بيراميدز بثلاثية دون رد ثم خسر من صن داونز بهدف دون رد ليتأهل لربع نهائي البطولة.

وبلغ مازيمبي الدور نصف النهائي بعد أن تخطى عقبة بترو أتليتكو الأنجولي، بعد أن تعادلا ذهابًا بدون أهداف في الكونغو، قبل أن يفوز إيابًا في أنجولا بهدفين لهدف.

ويستمر غياب محمد الشناوي ياسر إبراهيم وأليو ديانج وإمام عاشور ومروان عطية عن الاهلى في مباراة مازيمبى الكونغولى الليلة للإصابة، بجانب غياب محمود الزنفلي وعمر كمال عبدالواحد لعدم القيد الأفريقي.

ويأمل الأهلى صاحب لقب آخر نسخة من بطولة دورى أبطال أفريقيا على حساب الوداد المغربي، تحقيق اللقب الثانى عشر فى النسخة الحالية، ويتصدر النادي الأهلي قائمة أكثر الفرق تتويجاً ببطولة دوري أبطال أفريقيا برصيد 11 لقبا، بينما يأتي الزمالك فى المركز الثاني برصيد 5 ألقاب بالتساوي مع مازيمبي الكونغولي.