الأهلي في مهمة صعبة أمام مازيمبي الكنغولي بدوري أبطال إفريقيا

تتجه الأنظار اليوم السبت، إلى ملعب “تي بي مازيمبي” لمتابعة مواجهة الأهلي ومازيمبي المرتقبة في الثالثة عصرًا في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

تقام مباراة الإياب بين الفريقين باستاد القاهرة الدولى فى التاسعة مساء الجمعة المقبل 26 أبريل، ويتأهل الفائز من مباراتي الأهلي أمام مازيمبي الكونغولي لمواجهة الفائز من مباراتي الترجي التونسي أمام ماميلودي صن داونز، في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقررت لجنة الحكام بالاتحاد الافريقى إسناد مباراة الأهلى ومازيمبى للحكم البوروندي باسيفيك ندابيها وينيمانا، ويعاونه جيرسون إيميليون دو سانتوس من أنجولا مساعد أول وإريك ايمافو من بنين مساعد ثاني، والبنيني لويس ديجندو حكم رابع.

وسبق وأدار باسيفيك مباراة واحدة للنادي الأهلي في البطولة القارية من قبل، وهي نهائي نسخة 2021 أمام كايزر تشيفز، وفي المقابل يتواجد الحكم الغاني دانيال لاريا في غرفة تقنية الفيديو، ويعاونه الحكمة الرواندية سليما ميكونسانجا.

وافتتح الأهلى مشواره بالنسخة الحالية لدورى أبطال أفريقيا بتخطى عقبة سانت جورج الإثيوبى ذهاباً بثلاثية دون رد وإياباً برباعية دون رد، ثم حقق المارد الأحمر انتصاراً بثلاثية دون رد على ميدياما الغانى فى أول جولة من دور المجموعات باستاد السلام، ثم واجه يانج أفريكانز التنزانى فى ملعبه وتعادل بهدف لكل فريق ثم تعادل مع شباب بلوزداد الجزائرى سلبياً فى القاهرة ثم واجه شباب بلوزداد بالجزائر وتعادل سلبياً ثم واجه ميدياما الغانى وفاز عليه بهدف دون رد ثم فاز على يانج افريكانز التنزانى بهدف دون رد ليحتل صدارة مجموعته ثم فاز على سيمبا بهدف دون رد ذهاباً في ربع نهائي البطولة ثم فاز إياباً بهدفين دون رد.

وفي المقابل، افتتح مازيمبى مشواره بدوري الابطال الافريقى بتخطى عقبة نياسا بيغ بولتس بطل مالاوى بالفوز ذهاباً بهدف دون رد وإياباً برباعية دون رد ليتأهل لدور المجموعات الذى أفتتح مشواره فيه بالخسارة من بيراميدز بهدف دون رد ثم فاز على صن داونز بهدف دون رد ثم تعادل مع نواذيبو الموريتانى سلبياً ثم فاز على بطل موريتانيا بهدفين دون رد ثم فاز على بيراميدز بثلاثية دون رد ثم خسر من صن داونز بهدف دون رد ليتأهل لربع نهائي البطولة.

وبلغ مازيمبي الدور نصف النهائي بعد أن تخطى عقبة بترو أتليتكو الأنجولي، بعد أن تعادلا ذهابًا بدون أهداف في الكونغو، قبل أن يفوز إيابًا في أنجولا بهدفين لهدف.

ويستمر غياب محمد الشناوي ياسر إبراهيم وأليو ديانج وإمام عاشور ومروان عطية عن الاهلى في مباراة مازيمبى الكونغولى الليلة للإصابة، بجانب غياب محمود الزنفلي وعمر كمال عبدالواحد لعدم القيد الأفريقي.

من جانبه ، طالب كولر لاعبى الاهلى بضرورة الخروج بنتيجة إيجايبة من مباراة اليوم لتسهيل مهمة حسم بطاقة الصعود لنهائي دوري ابطال افريقيا في لقاء العودة ، عن طريق تسجيل هدف مبكر يقتل معنويات بطل الكونغوويساهم في حسم اللقاء لصالح المارد الأحمر.

ويأمل الأهلى صاحب لقب آخر نسخة من بطولة دورى أبطال أفريقيا على حساب الوداد المغربي، تحقيق اللقب الثانى عشر فى النسخة الحالية، ويتصدر النادي الأهلي قائمة أكثر الفرق تتويجاً ببطولة دوري أبطال أفريقيا برصيد 11 لقبا، بينما يأتي الزمالك فى المركز الثاني برصيد 5 ألقاب بالتساوي مع مازيمبي الكونغولي.

في المقابل، يري لامين نداي، المدير الفني لفريق مازيمبي الكونغولي، أن المواجهة المرتقبة بين فريقه وبين الأهلي، في نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا ستكون مثيرة وصعبة للغاية.

وأكد نداي، فى تصريحات صحفية، أن مواجهة الأهلي صعبة جدًا، لأنه الفريق الأكثر تتويجًا ببطولات دوري أبطال أفريقيا على مرِّ التاريخ، وقال "أعتقد أنه ستكون لدينا فرصتنا لأن الوصول إلى نصف النهائي ليس بالأمر السهل"، وأضاف، "يتم لعب المباراة على جولتين، سنبذل قصارى جهدنا لنحظى بمباراة الذهاب بشكل جيد جدًا، لأننا سنستقبلهم أولًا".

وتابع، "رغم صعوبة مواجهة الأهلي، لكن مازيمبي لديه حظوظ كبيرة في التأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا، ولدينا ثقة كبيرة في اللاعبين على تحقيق الفوز، ومواصلة مشوارنا نحو الفوز باللقب الإفريقي.

وأتم، سيتم تقسيم مجهودنا على مباراتي الذهاب والإياب أمام الأهلي، وسنقدم كل ما لدينا للظهور بشكل جيد وحصد بطاقة التأهل للمباراة النهائية، خاصة في مباراة الذهاب التي تقام على ملعبنا.