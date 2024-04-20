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السبت 20 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

الهلال الأحمر الفلسطيني: 7 مصابين برصاص الاحتلال في مخيم نور شمس بطولكرم

الهلال الأحمر الفلسطيني
الهلال الأحمر الفلسطيني
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أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، عن إصابة 7 أشخاص برصاص الاحتلال في مخيم نور شمس بطولكرم في الضفة الغربية، وذلك حسبما أفادته فضائية القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أمس الجمعة، إن طواقمها تمكنت من إخلاء إصابتين بالرصاص الحي، من مخيم نور شمس، شرق طولكرم بالضفة الغربية.

وأوضحت الجمعية في بيانها، أن قوات الاحتلال المنتشرة في شوارع المخيم عرقلت عمل طواقمها، مشيرة إلى أن الجنود أجبروا المصابين على الترجل من مركبتي الإسعاف ودققت في بطاقتيهما، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأكدت أنه جرى نقل المصابين لمستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، وبذلك يرتفع عدد الإصابات التي وصلت المستشفى إلى 4 أشخاص.

وتواصل قوات الاحتلال حصار مخيم نور شمس، لليوم الثاني على التوالي، ودفعت بمزيد من التعزيزات العسكرية إليه، وتستمر في منع الطواقم الطبية من إخلاء الشهداء والمصابين للمستشفى.

إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني قوات الاحتلال الضفة الغربية