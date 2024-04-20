لافتتاح جسر الحضارة.. ننشر المواقع التي يزورها رئيس الوزراء في دمياط

تستعد محافظة دمياط اليوم السبت، لاستقبال كلا من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وعددا من الوزراء في جولة تفقدية لعدد المشروعات الهامة والمواقع الإنتاجية لمتابعة نسب تنفيذ تلك المشروعات والعمل علي دخولها الخدمة للمواطنين علاوة الاستماع إلي مسؤولي المحافظات وخطة العمل خلال الفترة المقبل.

يزور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اليوم محافظة دمياط حيث يتفقد مبنى ديوان عام محافظة دمياط تحت الإنشاء وهو مبنى سيتم تحويله إلى مبنى اخضر ذكي ويفتتح كوبرى جسر الحضارة أمام مكتبة مصر العامة.

وسيستقل رئيس الوزراء يختا من امام مكتبة مصر العامة بدمياط وصولا إلى منطقة اللسان برأس البر وفندق شتيجنبرجر، ثم يتفقد عمارات منطقة الجربى .

ومن المقرر ان يتفقد مشروع جنة مصر وشاطئ قادرون بدمياط الجديدة كما يزور المنطقة الصناعية ،كما سيزور ميناء دمياط.

تاتي تلك الزيارة في إطار جولات الزيارات التفقدية التي يقوم بها رئيس الوزراء علي مدار الأسبوع لغالبية المشروعات ومواقع العمل من أجل دفع جهود العمل وتنفيذ المشروعات وحل المشكلات والتحديات التي تواجه بعضها علاوة علي اهتمام الدولة المصرية بقطاع الصناعة والتصدير لزيادة الصادرات وتخفيض فاتورة الاستيراد من الخارج.