جيش الاحتلال يقصف "عيتا الشعب" جنوبي لبنان

أفاد مراسل "القاهرة الإخبارية"، أحمد سنجاب، بأن جيش الاحتلال قصف عيتا الشعب جنوبي لبنان.

وقبل قليل، أكد أحمد سنجاب، مراسل "القاهرة الإخبارية"، إطلاق صاروخين من جنوب لبنان باتجاه موقع للاحتلال بمحيط مستوطنة "سعسع" في الجليل الأعلى.

وكان الجيش الإسرائيلى أعلن أمس الجمعة، أن مُقاتلاته هاجمت بنى تحتية لحزب الله فى جنوب لبنان.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية بأن الهجوم جاء بعد أنباء عن سقوط ثلاث قذائف أطلقت من جنوب لبنان على الأراضى الإسرائيلية، مضيفة أن الجيش الإسرائيلى قام بالرد بضرب المواقع التى أطلقت منها القذائف.