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السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

قراءة في الصحف

"الخليج" الإماراتية: منح فلسطين العضوية الكاملة بالأمم المتحدة خطوة مهمة لتعزيز السلام

فلسطين
فلسطين
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أكدت صحيفة (الخليج) الإماراتية أن منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة يُعد خطوة مهمة لتعزيز جهود السلام.

وذكرت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم /السبت/ - أن موقف دولة الإمارات الذي أعلنت عنه خلال التصويت في مجلس الأمن على مشروع قرار قدمته الجزائر باسم المجموعة العربية، بشأن منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ينسجم مع موقفها الثابت في دعم القضية الفلسطينية منذ عقود، وهو موقف لم يتغير ولم يتبدل.

وأشارت إلى أن المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة السفير محمد أبوشهاب أكد أن منح العضوية الكاملة لفلسطين لا يمكن فصله عن الالتزامات التاريخية للأمم المتحدة، وبالأخص مجلس الأمن، تجاه الشعب الفلسطيني، مشددا على ضرورة التزام جميع الأطراف بالقانون الدولي، لتجنب جرّ المنطقة إلى مستويات جديدة من عدم الاستقرار.

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