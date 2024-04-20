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السبت 20 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

فصائل عراقية تعلن قصف "أهداف حيوية" في إيلات بالمسيرات

قصف في العراق
قصف في العراق
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قالت فصائل المقاومة الإسلامية فى العراق فجر اليوم السبت، إنها استهدفت بالمسيرات عدة أهداف حيوية داخل مدينة إيلات في إسرائيل ردًا على الهجوم الجوي الذي استهدف مخزن للذخيرة بقاعدة كالسوا فى جنوب العاصمة العراقية بغداد، وفقا لخبر عاجل بالقاهرة الإخبارية.

ونفت كل من الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل تورطهما فى القصف الذى استهدف مخزن للذخيرة فى قاعدة كالسوا التابعة للحشد الشعبى بمحافظة بابل جنوب العاصمة العراقية بغداد فجر السبت.

وصرح مسؤولون فى القيادة المركزية الأمريكية لسى ان ان، بأن أمريكا لم تتورط فى القصف الذى خلف قتيل و6 جرحى وبعض الخسائر المادية.

وقال مسؤول فى وزارة الدفاع الإسرائيلية لسى ان ان، إن بلاده لم تشن أى ضربات جوية للقاعدة التابعة للحشد الشعبى.

وأكد العضو فى لجنة الأمن لمحافظة بابل، مهند العنزى، أن هناك تحقيق يجرى للوقوف على أسباب التفجيرات الخمس التى استهدفت مخزن الأسلحة فى قاعدة كالسوا، مضيفا أن النتائج الأولية للتحقيق سوف تنشر فور انتهائها.

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