اليوم.. استكمال محاكمة المتهمين في قضية رشوة شركة مياه أسوان

تستكمل اليوم السبت، محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، محاكمة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، في القضية المتهم فيها بطلب والحصول على رشاوى مالية قدرها 8 ملايين و50 ألف جنيه وسيارة .

وكان قد أحال المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان وموظف بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان ومحاسب بالجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير بمحافظة أسوان ومهندس مدني ومالـك المكتـب الدولي للتوريدات إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بطلب وتقديم وأخذ لنفسهم عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفتهم وللإخلال بواجباته.

