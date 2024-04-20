اليوم.. طقس حار نهارا على القاهرة والوجه البحري والعظمي 32

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم السبت ، حيث يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد دافئ علي السواحل الشمالية وطقس مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد حتي شمال الصعيد ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما يشهد السبت شبورة مائية صباحا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجة البحرى ووسط سيناء.

وهناك نشاط رياح على الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 32 للعظمى والصغرى 18 درجة، وعلى السواحل الشمالية 23 للعظمى والصغرى 15 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 31 للعظمى والصغرى 21 وعلى شمال الصعيد 31 للعظمي والصغرى 16 ، وعلى جنوب الصعيد 36 للعظمي والصغري 20 درجة .