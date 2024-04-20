تجدد القصف المدفعي الإسرائيلي شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي جددت قصفها المدفعي شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأصيب مواطنان فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال في بلدة بيت فوريك شرق مدينة نابلس، أطلق خلالها الاحتلال الرصاص الحي على الفلسطينيين، كما أطلق قنابل الغاز والقنابل المسيلة للدموع.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، بارتفاع عدد شهداء القصف الإسرائيلي على منزل في حي تل السلطان غرب رفح الفلسطينية إلى 9 شهداء بينهم 6 أطفال وعدد من الجرحى.

كما أطلقت زوارق الاحتلال الحربية نيران أسلحتها الرشاشة تجاه شاطئ بحر مدينة رفح الفلسطينية.

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن طواقمها تمكنت من إخلاء إصابتين بالرصاص الحي، من مخيم نور شمس، شرق طولكرم، وأن قوات الاحتلال أعاقت عمل الطواقم الطبية لإسعاف الجرحى.