الجيش الأمريكي ينفي تنفيذ أي ضربات جوية في العراق

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم السبت، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "أكس" أنها على علم بالتقارير التي تزعم أن الولايات المتحدة الأمريكية شنت غارات جوية في العراق اليوم، وأفاد الجيش الأمريكي أن تلك التقارير غير صحيحة .

ومنذ قليل، أفادت وسائل إعلام عراقية، أن 3 غارات استهدفت مقرًا تابعا للحشد الشعبي جنوبي بغداد، وقال الإعلام العراقي أن مصدر تلك الضربات من طيران مجهول استهدف مقرًا للحشد الشعبي بصاروخين جنوبي بغداد.

وأكدت مصادر أمنية لقناة "الحدث" أن هناك قتيل وعدد من الجرحى جراء انفجار في قاعدة عسكرية في العراق.

كما قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تشن ضربات في العراق.