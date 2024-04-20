فلسطين.. طائرات الاحتلال تستهدف شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، أن الطيران الحربي الإسرائيلي قام بشن غارات جوية استهدف بها شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

ويستمر الاحتلال في استهداف المدنيين الفلسطينيين في كل أنحاء قطاع غزة مستخدمًا جميع أنواع آلات الحرب، فاستشهد منذ قليل 9 مواطنين فلسطينيين 6 منهم من الأطفال بعد استهداف منزل لعائلة رضوان بحي تل السلطان.

كما استشهدت مواطنة فلسطينية، جراء قصف طائرات الاحتلال لمنزل بجوار المقبرة الشرقية شرق رفح.

واستهداف الاحتلال أرض فارغة في حي البراهمة بالطائرات، كما استهداف أرض زراعية بحي الشعوت، وشنت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي قذائفها ونيرانها تجاه المناطق الحدودية لمدينة رفح الفلسطينية.