اندلاع مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال في بلدة بيت فوريك شرق نابلس

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، باندلاع مواجهات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت فوريك شرق نابلس، خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي البلدة.

كما أفادت مصادر محلية فلسطينية، أن عددًا كبيرًا من جنود الاحتلال الإسرائيلي قاموا باقتحام بلدة بيت فوريك شرق نابلس، معززين بعدد من الآليات العسكرية التي انتشرت في شوارع البلدة.

ومنذ قليل، أعلن إعلام فلسطيني، عن ارتفاع عدد شهداء القصف الإسرائيلي على منزلًا في حي تل السلطان غرب رفح الفلسطينية إلى 8 شهداء بينهم 5 أطفال وعدد من الجرحى.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن طواقمها تمكنت من إخلاء إصابتين بالرصاص الحي، من مخيم نور شمس، شرق طولكرم، وأن قوات الاحتلال أعاقت عمل الطواقم الطبية لإسعاف الجرحى.