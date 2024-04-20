مرور مسائي مفاجئ لإدارة العلاج على مستشفى بركة السبع وتلا العام

قام الدكتور أحمد سمير مدير عام إدارة العلاجي والطوارئ بمديرية الصحة بالمنوفية، بالمرور المفاجئ مساءً على كل مستشفى بركة السبع العام، تلا العام، يرافقه كل من الدكتور أحمد عرفة مدير العنايات بالمحافظ، وأحمد الشبراوي مُشرف عام المشروع القومي للرعايات والحضانات والطوارئ.

حيث تم المرور على أقسام الاستقبال والطوارئ والعناية المركزة والحضانات والأقسام الداخلية وبنك الدم، الأطفال، النساء والولادة، وتم الوقوف علي الاستعدادات الخاصة بأقسام الطوارئ والعناية والحضانات وجاهزيتها لأي حالات طوارئ.

وتم التأكد من وجود كامل الأطقم الطبية بأماكنها وكذلك توافر المستلزمات الطبية وعدم وجود نواقص وكذلك توفر جميع الأدوية الطارئة وتم تلافي الكثير من الملاحظات أثناء المرور.