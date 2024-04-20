ads
السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

مرور مسائي مفاجئ لإدارة العلاج على مستشفى بركة السبع وتلا العام

جانب من التفقد
جانب من التفقد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قام الدكتور أحمد سمير مدير عام إدارة العلاجي والطوارئ بمديرية الصحة بالمنوفية، بالمرور المفاجئ مساءً على كل مستشفى بركة السبع العام، تلا العام، يرافقه كل من الدكتور أحمد عرفة مدير العنايات بالمحافظ، وأحمد الشبراوي مُشرف عام المشروع القومي للرعايات والحضانات والطوارئ.

حيث تم المرور على أقسام الاستقبال والطوارئ والعناية المركزة والحضانات والأقسام الداخلية وبنك الدم، الأطفال، النساء والولادة، وتم الوقوف علي الاستعدادات الخاصة بأقسام الطوارئ والعناية والحضانات وجاهزيتها لأي حالات طوارئ.

وتم التأكد من وجود كامل الأطقم الطبية بأماكنها وكذلك توافر المستلزمات الطبية وعدم وجود نواقص وكذلك توفر جميع الأدوية الطارئة وتم تلافي الكثير من الملاحظات أثناء المرور.

المستلزمات الطبية المشروع القومي للرعايات والحضانات بركة السبع مديرية الصحة بالمنوفية مستلزمات الطبية