وزير الخارجية الإيراني: سنرد على الفور إذا تصرفت إسرائيل ضد مصالحنا

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أمس الجمعة، أن إيران سوف ترد على الفور وعلى أقصى مستوى، إذا أرادت إسرائيل القيام بمغامرة أخرى ضدها وضد مصالحها، جاء ذلك خلال مقابلة أجراها وزير الخارجية الإيراني مع شبكة "إن.بي.سي نيوز" الأمريكية.

وأضاف «عبد اللهيان»، معلقًا على الضربات التي قامت بها إسرائيل أمس في سماء طهران وأصفهان الإيرانية، قائلًا "أن ما حدث الليلة الماضية لم يكن ضربة، لقد كان أشبه بالألعاب التي يلعب بها أطفالنا ".

يذكر أنه في الساعات الأولى من صباح أمس الجمعة، أعلنت وكالة أنباء فارس الإيرانية، عن نشوب اشتباكات عنيفة بين الدفاع الجوي الإيراني وطائرات إسرائيلية في طهران وسماع دوي انفجارات في مدينة قهجاورستان شمال غربي أصفهان.

كما أضافت وسائل إعلام إيرانية، بسماع دوي انفجارات عنيفة قرب مطار أصفهان، والقاعدة الثامنة الجوية في الجيش الإيراني.

كما أعلن مصدر لقناة "الحدث" الإخبارية، أن إيران أعلنت الحظر الجوي في المنطقة الغربية من طهران، وأكدت شبكة "ABC" الأمريكية نقلًا عن مسؤول أمريكي كبير أن الصواريخ الإسرائيلية أصابت موقعًا في إيران.

وأمرت السلطات الإيرانية بتعليق الرحلات الجوية من طهران ومدن إيرانية أخرى، بعد وقوع عدة انفجارات، واندلاع اشتباكات بين الدفاع الجوي الإيراني وطائرات مسيرة تابعة للجيش الإسرائيلي.