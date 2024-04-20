تشييع جثمان الطفل المذبوح على يد جاره بشبرا الخيمة

تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية من جهودها لكشف غموض العثور على جثة طفل مقتول داخل شقة سكنية، دائرة قسم أول شبرا الخيمة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق وأمرت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها، وسؤال أهلية المتوفي وانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفي والتصريح بالدفن عقب ذلك وضبط وإحضار المتهم.

فيما شيع المئات من أهالي منطقة الفيلا دائرة قسم ثان شبرا الخيمة، بمحافظة القليوبية، جثمان الطفل "أحمد" من مسجد الشيخ الحبيبي، والذي لقي مصرعه علي يد قهوجي جارهم، مذبوحًا بالكامل داخل شقة سكنية، بمنطقة عزبة عثمان التابعة لدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

وسادت حالة من الحزن الشديد بين الأهالي الذين شاركوا في تشييع جثمان الطفل إلى مثواه الأخير إلى مدافن العائلة بمنطقة أبو سنة التابعة لمركز قليوب، حيث أكد الأهالي أن المتوفي طفل من أسرة طيبة وفي حالهم، ويعد الطفل هو أصغر أشقائه.

وتلقى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارا من مأمور قسم أول شبرا الخيمة بورود بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة فتى مقتول داخل شقة سكنية بدائرة القسم.

وانتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين أن الجثة لفتى يدعى أحمد محمد سعد، 15 عاما، مقيم منطقة الفيلا بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، عاريا على سرير وبه جرح طعني بالطول بداية من الرقبة إلى نهاية البطن، داخل شقة سكنية بعزبة عثمان دائرة القسم.

وأسفرت التحريات أن المجني عليه مبلغ باختفائه، الاثنين الماضي 15/4/2024، بقسم ثان شبرا الخيمة، وتبين من التحريات أن شخص يدعى طارق قام باستدراج الطفل يوم الاختفاء إلى شقة سكنية استأجرها بعزبة عثمان وقام بذبح الفتى.



تشييع الجثمان

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