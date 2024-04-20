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السبت 20 أبريل 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

ارتفاع عدد الشهداء جراء استهداف منزل في حي تل السلطان إلى 8 بينهم 5 أطفال

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، بارتفاع عدد الشهداء بقصف الاحتلال منزل في حي تل السلطان غرب رفح الفلسطينية إلى 8 شهداء بينهم 5 أطفال.

ومنذ قليل، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن فقدان الاتصال بطواقمه داخل مخيم نور شمس بعد دخول سيارتي إسعاف للتعامل مع الإصابات منذ أكثر من 30 دقيقة، وجاري التنسيق مع الصليب الأحمر.

وأمس الجمعة، وصل عدد من الإصابات برصاص الاحتلال الإسرائيلي إلى مستشفى ثابت الحكومي بمدينة طولكرم.

ودمرت آليات الاحتلال الإسرائيلي البنى التحتية في مخيم نور شمس ما أدى إلى اختلاط مياه الصرف الصحي بمياه الشرب. 

ارتفاع عدد الشهداء استهداف منزل في حي تل السلطان 8 شهداء 5 اطفال