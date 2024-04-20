الهلال الأحمر الفلسطيني: فقدان الاتصال بطواقمنا داخل مخيم نور شمس

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، أن الهلال الأحمر الفلسطيني أعلن عن فقدان الاتصال بطواقمه داخل مخيم نور شمس بعد دخول سيارتي إسعاف للتعامل مع الإصابات منذ أكثر من 30 دقيقة، وجاري التنسيق مع الصليب الأحمر.

وأمس الجمعة، وصل عدد من الإصابات برصاص الاحتلال الإسرائيلي إلى مستشفى ثابت الحكومي بمدينة طولكرم.

ودمرت آليات الاحتلال الإسرائيلي البنى التحتية في مخيم نور شمس ما أدى إلى اختلاط مياه الصرف الصحي بمياه الشرب.

كما أعلنت فرق الدفاع المدني في غزة أن طواقمها تحاول انتشال عدد من الشهداء والمفقودين، بعد استهداف طائرات الاحتلال منزلًا في حي تل السلطان غرب رفح.