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السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

الأهلي يتحدى الغيابات في مواجهة صعبة أمام مازيمبي بنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

الأهلي
الأهلي
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يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ضيفًا على مازيمبي، في الثالثة عصر اليوم السبت على ملعب الفريق الكونغولي بمدينة لوبوموباشي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.


ويعود الأهلي لمواجهة مازيمبي بعد غياب 12 عامًا وتحديدًا منذ 2012، حين تقابل الفريقان لآخر مرة في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا والتي حقق فيها مازيمبي الفوز بثنائية نظيفة.


يخوض الأهلي مباراة اليوم بهدف العودة بنتيجة إيجابية سواء الفوز أو التعادل لتسهيل المهمة في مباراة الإياب للتأهل للنهائي في حملة الدفاع عن اللقب الأفريقي.

 
ويعاني الأهلي من غيابات كثيرة بسبب الإصابات، وعلى رأسها حارس المرمى محمد الشناوي، وإمام عاشور وياسر إبراهيم وأليو ديانج ومروان عطية وحسين الشحات.


ويعول السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على خبرات لاعبيه ومهارات خط الهجوم خاصة محمود كهربا والمهاجم الفلسطيني وسام أبو علي بالإضافة لعودة الجنوب أفريقي بيرسي تاو.

 
وتأهل الأهلي لنصف النهائي بعد الفوز على سيمبا التنزاني بنتيجة 3-0 في مجموع مباراتي ربع النهائي، بينما صعد مازيمبي إلى نصف النهائي بعد غياب منذ موسم 2018-2019. 

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