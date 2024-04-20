باحث عن اعترافات متحدث الإخوان باستخدام العنف: «ليست جديدة»

قال الدكتور عمرو عبد المنعم، الباحث في شؤون حركات الإسلام السياسي، إن اعترافات متحدث جماعة الإخوان الإرهابية السابق محمد منتصر عن استخدام جماعة الإخوان العنف ليست جديدة.

وأضاف "عبد المنعم"، خلال حواره مع الإعلامية داليا عبد الرحيم، ببرنامج "الضفة الأخرى"، المذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن جماعة الإخوان منذ 3 سنوات أصدرت فيديو يُسمى "ساعات الحسم"، واعترفت الجماعة في هذا الفيديو بشكل كامل عن استخدام العنف، ونشروا خطة اغتيال النائب العام هشام بركات.

وأوضح أن القيادي الإخواني يحيى موسى الذي كان يدير الخلية المعنية باغتيال النائب العام هشام بركات خرج مؤخرًا على منصة جديدة "الميدان" واعترف بشكل تفصيل عن الكثير من عمليات العنف، وهذا اعتراف تفصيلي بأن العنف هو المنهج الحقيقي للجماعة.