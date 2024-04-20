خبير لـ"الضفة الأخرى": الإخوان نجحوا على مدار 95 عامًا في تزييف وعي المصريين

قال منير أديب، الخبير في شؤون حركات الإسلام السياسي، إن جماعة الإخوان الإرهابية تتعامل بمكر شديد منذ اللحظة الأولى لإنشاء هذا التنظيم، مشيرًا إلى أن الجماعة الإسلامية المسلحة وتنظيم القاعدة وداعش وكل هذه التنظيمات أنشأت ما يسمى بالجناح العسكري الذي يُمارس العنف بوضوح، أما جماعة الإخوان فتعاملت بشكل مختلف.

وأضاف "أديب"، خلال حواره مع الإعلامية داليا عبد الرحيم، ببرنامج "الضفة الأخرى"، المذاع على فضائية “القاهرة الإخبارية”، أن حسن البنا مؤسس الجماعة الإرهابية عنمدما أسس للعنف قام بتمسية الذراع العسكري للإخوان بالنظام الخاص، بدلاً من النظام العسكري، وعندما أعاد الإخوان استخدام العنف بعد 2013، قام بتسمية الذراع العسكري باللجان النوعية.

ولفت إلى أن الإخوان يتعاملون طيلة الوقت على تزييف الواقع، مشيرًا إلى أن الإخوان نجحوا على مدار 95 عامًا في تزييف وعي المصريين، حيث تقدم نفسهما للشعب المصري على أنها تنظيم دعوي، رغم أنها في الأساس تنظيم عسكري.